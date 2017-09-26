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Общество

На улицах Владивостока укладывают асфальтобетонное покрытие

Большой комплекс ремонтных работ выполнен на улице Фадеева
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются масштабные работы по ремонту городских улиц в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На ряде объектов ремонтные работы вошли в завершающую стадию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Большой комплекс ремонтных работ выполнен на улице Фадеева. Здесь проведён ремонт пешеходных зон с заменой бордюров и тротуарного покрытия, а также отремонтирована проезжая часть. Рабочие подрядной организации устранили пучины, заменив слабый грунт на твердые породы, демонтировали старое дорожное покрытие и уложили новое. В настоящее время строители устраняют замечания отдела технического надзора и завозит растительный грунт для благоустройства прилегающей к дороге территории. В ближайшее время здесь нанесут дорожную разметку.

В завершающую стадию вошли работы на улице Верхнепортовой. Здесь заменили 4700 метров дорожных и 2200 метров тротуарных бордюров, выполнили работы по асфальтированию на основном участке – от Казанского моста до улицы Бестужева. Активно идёт асфальтирование второго участка улицы Верхнепортовой.

«На участке от Казанского моста до пляжа МГУ им. Невельского завершена укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и уже сегодня ночью планируется укладка защитного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона», – рассказал представитель компании-подрядчика «Автобан-ДВ» Михаил Гиндулин

Продолжаются ремонтные работы и на улице Светланской, где подрядная организация завершила демонтаж трамвайных путей на первом участке (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста), ведётся устройство щебёночного основания и уплотнение грунта на межпутье. Планируется укладка выравнивающего слоя дорожного покрытия. 

Сегодня ночью будут завершены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на Народном проспекте. Дорожные рабочие уложат асфальтобетон в районе кольца Третьей Рабочей. Параллельно здесь ведутся работы по замене люков и решёток инженерных сетей, устройству тротуаров и прилегающих к дороге заездов. В минувшие выходные подрядная организация уложила более 4000 тонн асфальтобетона. Завершающим этапом станет укладка защитного слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона на площади 39 тысяч квадратных метров. 

Напомним, что в этом году во Владивостоке по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). Будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бортовых камней.

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