Конец света наступит, когда иссякнет энергия Солнца - ученые

Энергия Солнца иссякает уже сейчас, так как на светиле все чаще возникают вспышки

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Ученые из Физического института имени Лебедева нашли ответ на вопрос, что станет причиной гибели нашей планеты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как они считают, человечество погибнет, когда энергия Солнца полностью иссякнет. Иными словами, конца света стоит ждать после того, как будет израсходовано фатальное количество солнечной энергии. По их словам, Солнце будет постепенно угасать, а через пять миллиардов лет небесное светило и вовсе потухнет. При этом ученые приводят доказательство: энергия Солнца иссякает уже сейчас, так как на светиле все чаще возникают вспышки.







Кроме того, положение землян, по мнению ученых, осложнят природные катаклизмы, которые будут предшествовать угасанию Солнца.



Что же касается заявлений некоторых экспертов о гибели Земли в результате взрыва Солнца, то это является попыткой привлечь внимание общественности к собственной персоне, считают российские ученые.







Напомним, ранее общество встревожило заявление российского физика, который предсказал гибель человечества от взрыва Солнца. По его словам, небесное светило взорвется, в резльтате чего потоки радиационной плазмы направятся к Земле и уничтожат флору и фауну. Как предрек ученый, температура планеты достигнет температуры в 3-5 тысяч градусов по Цельсию, а вода «выкипит» в космос.







Как известно, до этого ученые всего мира называли достаточно разные причины грядущего конца света. В частности, речь шла о том, что конец всему живому на Земле наступит из-за глобального потепления, а также от вторжения на Землю представителей инопланетного разума