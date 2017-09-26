Капитальный ремонт нескольких спортивных объектов во Владивостоке подходит к концу

Долгое время эти объекты находились в ненадлежащем состоянии

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается капитальный ремонт шести муниципальных спортивных сооружений. Среди них – хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, на хоккейных коробках на Русской, 86 был произведен демонтаж изношенного покрытия и старых бортов, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями, построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейной коробке установили новые опоры освещения. Уже этой зимой большая и современная хоккейная коробка на Русской будет радовать жителей этого района.

На хоккейной коробке на улице Борисенко, 58 демонтировали старое изношенное покрытие и старые борта, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями. Отметим, хоккейная коробка была увеличена в размерах - для этого необходимо было выполнить работы по выравниванию скоса и строительству подпорной стены в 3,5 метра в высоту по периметру хоккейной коробки со стороны дороги. Кроме того, на хоккейной коробке уже установлены баскетбольные кольца для использования спортивного объекта в теплое время года. Остались работы по подключению освещения.

На теннисном корте по адресу Кутузова, 3а была выполнена масштабная работа по демонтажу старого изношенного покрытия, отсыпке щебня, установки столбов с оградительной сеткой и опор освещения. Уже завершены работы по укладке асфальта. Впереди еще работы по укладке специального покрытия для теннисных кортов "хард", установке стенки и сетки для тренировок.

На спортивной площадке на улице Громова, 12 была произведена отсыпка щебня, установлены оградительные столбы и появилось новое асфальтовое покрытие. В скором времени здесь будут установлены оградительная сетка, опоры с освещением, кольца для игры в баскетбол и ворота для мини-футбола.

На спортивных площадках на Русской, 13 и Славянской, 17 подрядчики установили столбы для оградительной сетки, в ближайшие дни будут проведены работы укладке асфальтового покрытия. После монтажа сетки рабочие приступят к монтажу спортивного инвентаря и освещения.

Как отмечают в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, долгое время эти объекты находились в ненадлежащем состоянии, а некоторые и вовсе в полуразрушенном виде. После того, как удалось предусмотреть деньги в бюджете, подрядчик приступил к работам. Работы планируется завершить до конца года.