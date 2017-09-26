Во Владивостоке продолжаются работы по асфальтированию подъездных дорог к жилым домам

Дорожные рабочие демонтируют старый асфальт

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Подъездные дороги к жилым многоквартирным домам продолжают ремонтировать во Владивостоке. Дорожные рабочие демонтируют старый асфальт, делают новое основание дороги, устанавливают новые бордюры и асфальтируют дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Одним из адресов, где сейчас ведутся ремонтные работы, стал проезд к дому № 15 по улице Марченко. Здесь уже установлены новые бордюры и готовятся к асфальтированию дорога и тротуар.

Отметим, что по заказу администрации города ведут также работы по ремонту подъездных дорог к жилым домам на улицах Амурской, 57, Корнилова, 1 и 3, Башидзе, 10 - 14 и по другим адресам.