Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке

Сегодня, 25 сентября, в СМИ появилась информация о падении пожилого мужчины в реку в районе улице Снеговая в городе Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Сообщается, что мужчина шел по тротуару, споткнулся и, потеряв равновесие, упал с трехметровой высоты в воду.
Следователи по данному факту проводят проверку,
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.
Предварительно установлено, что падение произошло с моста, на котором отсутствует ограждение.
По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.