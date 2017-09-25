Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке

Следователи по данному факту проводят проверку

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, в СМИ появилась информация о падении пожилого мужчины в реку в районе улице Снеговая в городе Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что мужчина шел по тротуару, споткнулся и, потеряв равновесие, упал с трехметровой высоты в воду.

Следователи по данному факту проводят проверку,

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

Предварительно установлено, что падение произошло с моста, на котором отсутствует ограждение.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.