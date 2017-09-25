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Красота и Здоровье

Склонность к изменам связали с формой лица

Речь не о романтических связях, а о беспорядочном сексе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Исследователи пришли к выводу, что имеющие короткие и широкие лица люди проявляют наибольшую сексуальную активность, а также в большей степени, чем другие, склонны изменять своим партнерам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Давно известно, что восприятие лиц людьми в значительной степени обусловлено не только их способностью распознавать эмоции, но также, например, полом, цветом кожи, возрастом и показателем fWHR (Facial width to height ratio) собеседника. Последнее показывает соотношение ширины и высоты лица. Это соотношение считают морфологическим сигналом, который связан с половым диморфизмом, а также социальными чертами, характерными для той или иной личности.

Параметр fWHR все больше интересует психологов. Ранее ученые уже обнаружили связь fWHR с агрессивностью и рядом других черт характера. Теперь же исследователи из Университета Ниписсинга (Канада) нашли зависимость показателя соотношения ширины и высоты лица со степенью сексуальной активности. Результаты авторы работ опубликовали в издании Archives of Sexual Behavior, а краткий обзор можно найти на EurekaAlert!

Исследование включало в себя два этапа. На первом из них специалисты опросили 145 студентов, имеющих романтические отношения. Добровольцев, в частности, спрашивали про особенности их социального поведения и аспекты, связанные с сексуальной жизнью. Также исследователи установили показатель fWHR участников эксперимента. В рамках второго этапа участие в исследовании приняли 314 человек. По сути, он представлял собой расширенный вариант первого. Целью ученых, в частности, было выявление степени верности сексуальному партнеру.

По мнению Стивена Арноки, полученные результаты позволяют говорить о том, что по fWHR можно прогнозировать уровень сексуальной активности мужчин и женщин.

«Данные показывают, что характеристики лица могут передавать важную информацию о сексуальной мотивации человека», - говорит специалист. Самый высокий уровень сексуальной активности демонстрировали люди, имеющие короткие и широкие лица. Также именно люди с такими чертами лица оказались больше всего склонны к изменам. Причем речь идет не о новых романтических чувствах, а о случайных связях.

Исследователи говорят, что корреляция между пропорциями лица и сексуальным влечением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания. Ответить на другие важные вопросы, возможно, помогут новые исследования в этом направлении.

Пример определения fWHR / ©independent

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