Подросток пропал в Приморье

Молодого человека разыскивают уже две недели

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В Уссурийске пропал Пукась Денис, 2000 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на primpoisk25.

Сообщается, что 08.09.2017 г. около 18:00 подросток ушел из общежития Уссурийского Аграрно-технического колледжа и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 163 см., среднего телосложения, волос короткий темно-русый, уши оттопыренные, глаза голубые.

Был одет: куртка осенняя бледно-желтого цвета с капюшоном, застегивается на пуговицы, на груди внутренние карманы, трико черно-серого цвета, кроссовки черного цвета, по бокам значок фирмы «Nike» белого цвета.

Молодой человек мог направиться на сбор шишки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дениса,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com