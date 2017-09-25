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Общество

В четверг во Владивостоке завоют сирены

В различных районах будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение
Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают о проведении в городе в четверг, 28 сентября, с 11 до 12 часов дня плановой комплексной проверки территориальной системы оповещения населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В указанный период времени в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения будут подключены также программы телевизионного вещания «Россия 1», «Россия-24», «Общественное телевидение Приморья», информационные каналы кабельного телевидения компании «Подряд», каналы радио и проводного вещания радиостанций «Радио России» и «Маяк», каналы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края.

Через операторов мобильной связи будет организована рассылка СМС уведомлений о проведении комплексной проверки системы оповещения. При подаче звукового сигнала «Внимание всем!» будут также задействованы электротифон ледокола «Капитан Хлебников» и терминальные комплексы ОКСИОН ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Отметим, что звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения, который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Убедительная просьба жителям и гостям города воспринимать эти звуковые сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием. Никаких аварийных действий предпринимать не следует.

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