Увлекательным турслетом отметили школьники Владивостока День здоровья

Каждому классу в течение нескольких часов необходимо было выполнить 12 различных заданий

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

400 школьников Владивостока 22 сентября приняли участие в туристическом слете «День здоровья», организатором которого является специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» и педагогический коллектив СОШ № 18. Соревнования состоялись на пляже мыса Кунгасный в целях популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Каждому классу в течение нескольких часов необходимо было выполнить 12 различных заданий. Ребята ориентировались на новой местности и проходили пункты с препятствиями, демонстрировали свои знания в оказании первой медицинской помощи, силу и выносливость в рамках ГТО: школьники метали спортивные снаряды, снимали и надевали противогазы.

Одно из самых сложных препятствий стало задание «Паутина». Подросткам необходимо было за короткое время перелезть с одной стороны площадки на другую, не касаясь натянутой веревки между деревьями. Закончилось мероприятие пикником на берегу моря.

«Такие мероприятия, как “День здоровья”, сплачивают школьные коллективы, – отметила замдиректора МКУ «Молодежный ресурсный центр» Ирина Самойленко. – Ведь, чтобы выполнить задания на 100 %, одноклассникам необходимо было не только продемонстрировать хорошую физическую форму, но и умение поддержать друг друга. И у всех это получилось».