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Россия

Минприроды предлагает ужесточить наказание за мусор

Министерство подготовило проект поправок в КоАП РФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Минприроды России планирует ужесточить ответственность за нарушение законодательства при обращении с отходами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Ольга Тагилова.

Соответствующее поручение департаменту дал глава министерства Сергей Донской. По его словам, необходимо значительно ужесточить административную ответственность за несанкционированное размещение отходов и деятельность в сфере управления отходами, которая может негативно повлиять на здоровье людей.

Как сообщила О.Тагилова: «Минприроды России подготовлены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Документ, в частности, предусматривает дополнение ст. 6 п. 6.34 КоАП – штраф за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности - для юридических лиц».

Изменения предусматривают дифференциацию нарушений по ст.8.2 КоАП за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами – до 200 тысяч рублей для юридических лиц. За несоблюдение экологических требований с угрозой причинения вреда здоровью людей, имуществу или окружающей среде – до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности для юридических лиц.

Кроме того, планируется установить ответственность за несвоевременное представление отчётности об исполнении нормативов утилизации отходов. Штраф за нарушение составит до 150 тысяч рублей, за представление отчетности в неполном объёме или предоставление недостоверных сведений – до 100 тысяч рублей. Ответственность за неуплату в установленные сроки экологического сбора предусмотрена в виде оплаты трехкратного размера неуплаченной суммы, но не менее 50 тысяч рублей.

Планируется также предусмотреть ответственность за неисполнение эксплуатирующими организациями обязанностей по контролю за объектами размещения отходов и их воздействием на окружающую среду, проведению рекультивации/консервации земель после эксплуатации объектов – до 150 тысяч рублей; а также ответственность за применение ТКО для так называемой «закладки» земель и карьеров – до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности.

Минприроды России также подготовлен законопроект, направленный на усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства: штраф для юридических лиц - до 300 тысяч рублей, при нарушении экологических требований и законодательства о государственной экологической экспертизе - штраф до 250 тысяч рублей с юридических лиц.

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