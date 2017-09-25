На улицах Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку

Работы преимущественно ведутся в ночное время

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. Работы преимущественно ведутся в ночное время, чтобы не создать помех движению автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В числе последних адресов, где на днях появилась обновленная разметка «искусственная дорожная неровность» и «зебра», – улицы Бородинская, 37, Волховская, 5, Вострецова, 1 и 5, Героев Варяга, 10 «а», Ильичева, 10 «а», Иртышская, 20, Каплунова, 23, Нейбута, 30 и другие.

Как подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по обновлению дорожной разметки ведутся силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» во всех районах города. Особое внимание уделяется наземным пешеходным переходам вблизи детских садов и школ.