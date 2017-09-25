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Общество

9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств открылась в столице Приморья

Здесь же состоялось открытие персональной выставки «Поэма о воде»
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу, 22 сентября, в приморской столице стартовала 9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств. Официальное открытие этого масштабного творческого мероприятия состоялось на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

С открытием 9-й Владивостокской международной биеннале визуальных искусств собравшуюся творческую общественность поздравили заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Александр Мартынов, соучредители межрегионального фонда социально-культурных инноваций «Арт-пасс» куратор биеннале Юлия Климко и директор биеннале Анастасия Хомутова, фотограф Рольф Гобитс и другие.

«Современное искусство всегда привлекает к себе внимание тем, что оно пытается найти и выразить дух эпохи, дух того времени, в котором мы живём. Это искусство всегда актуально, потому что необычно и интересно, – отметил Игорь Ткаченко. – Благодаря организаторам биеннале к нам приехали представители искусства мирового уровня. Это значит, что Владивосток привлекателен, что в наш город хочется приезжать и быть в нём. Желаю жителям и гостям Владивостока, которые посетят мероприятия в рамках биеннале, добрых переживаний, новых впечатлений и открытий».

Здесь же состоялось открытие персональной выставки «Поэма о воде» фотографа Рольфа Гобитса.

Вернисаж проходит в рамках специальной программы биеннале визуальных искусств.

Всего 9-я Владивостокская международная биеннале представляет четыре программы – основную, параллельную, специальную и образовательную.

В рамках биеннале состоятся лекции, семинары, дискуссии, творческие встречи и круглые столы, будут представлены самые разные инсталляции, выставки живописи, графики и скульптуры, интерактивные проекты. Пройдут эти мероприятия на различных заметных и популярных городских площадках. Среди них – центр современного искусства «Артэтаж», залы Приморского отделения Союза художников России, муниципальная библиотека «Бук», галерея современного искусства «Арка», набережная Цесаревича, набережная Спортивной гавани, центр современного искусства «Заря», ДВФУ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ВГУЭС.

9-я Владивостокская биеннале визуальных искусств привлекает к себе внимание деятелей искусств со всего мира. В этом году свои проекты продемонстрируют представители творческой среды России, Японии, Китая, Республики Корея, США, Франции, Австрии.

С инициативой проведения 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств выступил межрегиональный фонд социально-культурных инноваций «Арт-пасс». 28 марта в администрации Владивостока соучредители этого фонда Юлия Климко и Анастасия Фёдорова представили проект события. Ее главной темой определена «Морфология порта», что позволит творчески реализовать идею развития и освоения побережья Тихого океана. Приоритетной задачей этой биеннале является создание позитивного образа Дальнего Востока России через интеграцию творчества в мировой художественный процесс.

Проводится 9-я биеннале визуальных искусств при поддержке администрации Владивостока.

Подробная информация о программах и мероприятиях – на официальном сайте 9-й Владивостокской международной биеннале визуальных искусств.

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