Пешеход получил перелом основания черепа в аварии во Владивостоке

ДТП произошло в районе остановки "Гайдамак"

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Пешеход получил перелом основания черепа, ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму в аварии в районе остановки "Гайдамак" во Владивостоке. Потерпевший был доставлен в Тысячекоечную больницу.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в субботу около 11 часов утра в районе дома №173 по улице Светланской - на регулируемом пешеходном переходе. Автомобиль марки Honda Freed под управлением женщины 1958 года рождения двигался со стороны Луговой в сторону Алеутской. По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Личность потерпевшего устанавливается.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.