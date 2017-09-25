Пешеход получил перелом основания черепа в аварии во Владивостоке

Пешеход получил перелом основания черепа, ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму в аварии в районе остановки "Гайдамак" во Владивостоке. Потерпевший был доставлен в Тысячекоечную больницу.
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в субботу около 11 часов утра в районе дома №173 по улице Светланской - на регулируемом пешеходном переходе. Автомобиль марки Honda Freed под управлением женщины 1958 года рождения двигался со стороны Луговой в сторону Алеутской. По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Личность потерпевшего устанавливается.
Детали ДТП выясняются.
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