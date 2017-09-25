В субботу, 30 сентября, во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»

В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Жителей и гостей приморской столицы приглашают принять участие в ярком и красочном празднике. В предстоящую субботу, 30 сентября, на набережной Спортивной гавани Владивостоке развернётся фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Его организатором выступает администрация города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Колоритный и весёлый праздник объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице.

В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные состязания, будут работать кухни различных народов.

Администрация города Владивостока приглашает всех желающих познакомиться с культурами и традициями народов, проживающих в приморской столице.

Начало мероприятия в 12 часов.