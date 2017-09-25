Праздник прошел в 18-й раз

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подводят итоги празднования Дня тигра. Первые мероприятия в рамках торжеств в приморской столице прошли уже 23 сентября – в этот день состоялись праздник, посвященный годовщине открытия бронзовой композиции «Тигрята», и марафон «Мосты Владивостока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Маршрут марафона проходил по живописным местам острова Русский, по двум крупнейшим мостам краевой столицы – Русскому и Золотому, мимо других достопримечательностей приморской столицы и заканчивался на центральной площади города. Тысячи человек бежали на дистанциях в 1, 5, 21 и 42 километра. Участниками марафона стали спортсмены со всего Приморья, гости из других городов России, Южной Кореи, Китая, США, Бельгии, Киргизии, Индии, Латвии, Японии, Польши, Украины и других стран.

Самым быстрым на 42 км среди мужчин стал Сергей Попов (Нововоронеж, результат 02:24:18), а среди женщин – Наталья Сергеева (Хабаровск, результат 02:47:25). На 21 км среди мужчин лучшим признан Сергей Петров (Республика Башкортостан, с. Чесноковка, результат 01:08:17), среди женщин – Наталья Руденко (Красноярск, результат 01:25:49). Победитель 5-километрового забега – Роман Исаев(Владивосток, результат 15:10), среди женщин – Наталья Власова (Находка, результат 16:51).

В этот же день, 23 сентября, на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани состоялось празднование Дня рождения тигрят. Его участниками стали самые юные владивостокцы, которые вместе с родителями принимали участие в работе локальных площадок. Здесь дети рисовали на асфальте, лепили из глины, делали поделки из бумаги. В рамках праздника также состоялись церемонии награждения победителей конкурсов «Береги природу», «Хозяин Уссурийской тайги» и «Эко-мода».

В воскресенье, 24 сентября, в грандиозном карнавальном шествии в честь Дня тигра приняли участие 18 тысяч жителей и гостей города. Красочные колонны прошли по Океанскому проспекту, поздравляя всех с праздником и даря хорошее настроение.

Среди участников карнавального шествия были исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и председатель думы города Андрей Брик. Константин Межонов отметил, что День тигра шагнул далеко за пределы Владивостока – теперь его отмечают не только в России, но и в других странах.

Самой яркой и организованной колонной шествия среди общеобразовательных учреждений стала команда школы № 22, среди других участников шествия 1 место досталось Федерации профсоюзов Приморского края.

После праздничного шествия на центральной площади развернулись локальные площадки. Для гостей праздника организаторы – администрация Владивостока и природоохранные организации – подготовили мастер-классы, презентации и творческие задания, экологические выставки, розыгрыши призов и многое другое. Все желающие смогли сделать себе «тигриный» макияж. Яркой страницей праздника стал танцевальный флешмоб.

Одной из локальных площадок Дня тигра стал новый, но уже известный среди молодежи проект «Фотосушка». Среди фотографий – работы, которые отражали владивостокский пейзаж, архитектуру, людей и другие работы.

Локальная площадка «Спиннер-фест» (соревнования по скоростному кручению спиннеров) собрала более 100 участников. В мероприятии принимали участие все желающие со своими спиннерами.

Завершилось празднование Дня тигра-2017 на центральной площади во Владивостоке ярким концертом. Жителей и гостей приморской столицы с главной сцены поздравили владивостокские исполнители – группы «Листья травы» и Starcardigan, а также знаменитая российская рок-группа «БИ-2».