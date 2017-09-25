Во Владивостоке произошло возгорание в квартире

В происшествии никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, в 12.43 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Добровольского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

По указанному адресу незамедлительно прибыли первые расчеты огнеборцев, которые приступили к тушению. В ходе проведенной разведки было установлено, что в ванной комнате тлеет утеплитель на потолочном перекрытии.

В 12.57 возгорание было локализовано, а в 13.04 – полностью ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 6 человек личного состава и 1 единица техники.