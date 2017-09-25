В Приморье два города за неделю отмечают юбилеи

Арсеньев появился 115 лет назад, а Дальнегорск - 120 лет назад

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье два города за последнюю неделю стали юбилярами: 115 лет назад на месте нынешнего города Арсеньев было образовано поселение старообрядцев (село Семеновка), в 120 лет назад образовался город Дальнегорск (ранее - поселок Тетюхе), сообщает РИА VladNews. Эти города являются моногородами.

Дальнегорск удален от Владивостока на 535 километров и является самым восточным и самым высокогорным (180-804 метров над уровнем моря) городом в регионе. Расположен в восточных отрогах Сихотэ-Алиня. Население - 35 тысяч человек. Градообразующие предприятия - «Бор» и «Дальполиметалл».

Арсеньев - город в 160 километрах к северо-востоку от Владивостока (250 километоров - расстояние по автодороге). Население - почти 52,8 тысячи человек. Градообразующие предприятия - «Прогресс» и «Аскольд».