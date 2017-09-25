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Хиромантия: Как читать линии на руке?

Рассказал специалист из Владивостока
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Наши ладони – это нечто сокровенное и в определенном смысле даже интимное. И доверять их для прочтения персонального кода судьбы если и стоит, то только настоящим мастерам своего дела. О том, как читать линии на руке и для чего это нужно, рассказал специалист по практической хиромантии со стажем более 20 лет, духовно-ведической философии и психологии Юрий Борисович Чен.

«Основная задача хиромантии - дать возможность человеку продвинуться дальше, определить его потенциал, показать, как образ мышления сказывается на судьбе, что нужно изменить для достижения лучших результатов. Видение тонкого тела человека позволяет предсказать варианты развития событий и выбрать лучший из них…».

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