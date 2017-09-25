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Спорт

В выходные юные яхтсмены Владивостока пробовали свои силы в управлении "взрослыми" яхтами

Такие гонки проводятся во Владивостоке уже 18-ый раз подряд
Фото: яхт-клуба «Семь футов» Фото: яхт-клуба «Семь футов»
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные, на акватории Амурского залива, прошла двухдневная парусная регата «Кубок юнг», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

Такие гонки проводятся во Владивостоке уже 18-ый раз подряд. Порядок проведения гонок предполагает наличие экипажа, состоящего из юных яхтсменов и опытного шкипера, приоритет в управлении яхтой отдается юнгам.

Как рассказал главный судья регаты Константин Пирожков, основная задача регаты – приобретение воспитанниками яхт-клубов опыта управления «взрослой» яхтой. Рекомендацией, прописанной в гоночной инструкции, предполагалось, что не менее 70% дистанции юные участники должны будут управлять лодкой самостоятельно. «Кубок юнг» - единственная регата в России, которая проводится в подобном формате.

Участники должны были преодолеть дистанцию в 14,5 миль, стартовав на мысе Бурный, отметиться на знаке в бухте Кирпичного завода, затем на мысе Песчаный и финишировать в б.Воевода на острове Русский.

Соревнования проводились на яхтах «Конрад 25 Р». В «Кубке юнг» принимали участие дети от 8 до 18 лет, обучающиеся парусному спорту в яхт-клубах «Семь футов», «Навигатор», «Риф» (г.Артём).

В субботу утром на старт первой гонки вышло 14 яхт, из них три экипажа полностью состояли из девушек и женщин, что позволило гоночному комитету учредить также и женский зачет.

Дистанцию первой гонки судьи вынуждены были значительно сократить в связи с неблагоприятной ветровой обстановкой. Ветра ни на старте, ни далее не хватало. Поэтому огибания знаков были убраны, яхты со старта следовали сразу на финиш, в бухту Воевода (о.Русский). Таким образом, дистанция была уменьшена с 14, 5 до 8 миль.

На следующее утро был дан старт второй гонки, из бухты Воевода. Этот день, наоборот, выдался слишком ветреным, ветра на переходе было много, 12-13 метров в секунду, на порывах и больше. Из-за поломок четыре яхты вынуждены были сойти с гонки.

Из-за изменений в дистанции, в двух гонках при подсчете очков применялись разные коэффициенты. Первой по итогам регаты оказалась яхта «Сигма» (капитан Геннадий Чуев), на втором месте – яхта «Jazz» (капитан Дмитрий Самойленко), на третьем – яхта «Камертон (капитан Сергей Шилакин). На протяжении двух гонок борьба шла настолько плотно, что лодки финишировали с минимальным отрывом друг от друга, втечение нескольких минут.

В женском зачете безоговорочно победила яхта «Disco» (капитан Диана Крылова). Второе место среди девичьих экипажей завоевал экипаж яхты "Наяда" под управлением Александры Приймы, третье место досталось яхте "Ария" (капитан Татьяна Сёмкина). 

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