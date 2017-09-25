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Спорт

Мотогонщики в эти выходные сразятся в гонке «На пределе»

Вход на соревнования бесплатный
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Более сотни спортсменов примут участие в мотогонке «На пределе». Событие пройдёт во Владивостоке с 29 сентября по 1 октября. В первый день участников ждёт специально подготовленная трасса из искусственных препятствий, а в субботу и воскресенье экзаменовать гонщиков будет сама природа – порядка двухсот километров дистанции проложено по пересеченной местности в пригороде Владивостока, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на организаторов.

Вслед за международной дрифт-битвой на «Приморском кольце» возьмёт старт мотогонка в дисциплине хард-эндуро, соревнование на выносливость, как для гонщика, так и для техники.29 октября на специально подготовленной трассе «Примринга» пройдёт первый этап соревнований – пролог. По традиции на сравнительно небольшом и открытом пространстве устроены многочисленные препятствия для спортсменов: огромные катушки, каменистые грядки, яма с покрышками и не только. Эта часть гонки по праву считается наиболее зрелищной, так как позволяет зрителям поддержать участников и почувствовать накал борьбы.

Владимир Насулич, архитектор пролога:

«Пролог на пятьдесят процентов отличается от прошлогоднего. Сложнее стала секция мотофристайла, удлинилась и окрепла каменистая грядка, большое количество брёвен, как и положено в прологах. Отдельные секции мы, наоборот, упростили с учётом прошлогодних замечаний, как, например, грядка с покрышками и катушки. Акцент сделан на прыжковую технику и физическую выносливость».

По словам организаторов, гонку "На пределе" знают далеко за пределами России. Именитые спортсмены пропускают важные гонки в других странах, чтобы приехать на берег Тихого океана.

Александр Поздняков, организатор гонки «На пределе».

«Наше соревнование – это одна из самых представительных гонок в России в дисциплине хард-эндуро и самая большая по количеству участников. На сегодня подали заявки более ста спортсменов со всей страны и уже третий год к нам приезжают гонщики из Кореи. Скажу, что не каждый город в стране и даже в мире может провести подобные соревнования. Конечно же, нужен особенный рельеф, это во-первых. Вторым слагаемым успеха является количество участников в нашем соревновании и их уровень. Выездные соревнования, в том числе и международные, показывают, что среди всех россиян наши, приморские спортсмены, достигают самых высоких результатов. Рад, что в этом году к нам приедет один из сильнейших спортсменов страны Давид Леонов. Он отказался от участия в очень важной гонке в Турции, чтобы приехать к нам во Владивосток. Что самое замечательное, наши ребята навязывают ему очень серьёзную борьбу. Два года назад в гонке "На пределе" Давид оказался только третьим».

Добавим, участники будут соревноваться в трёх классах: самый сложный – класс «Спорт», самый массовый – «Оупен», и упрощённый вариант – класс «Хобби» с меньшей протяжённостью трассы.

Для удобства зрителей на трассе пролога организованы точки обзора, где зрители с комфортом смогут наблюдать за прохождением сложных, но зрелищных участков. Гонка стартует на "Примринге" в пятницу в 16.00. Вход на соревнования бесплатный.

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