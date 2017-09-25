В Приморье обнаружена опасная говядина местного производства

Антибиотиков тетрациклинового ряда в нем оказалось в сотни раз больше, чем позволяют нормативы

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В говядине, выработанной в городе Уссурийск Приморского края, обнаружено многократное превышение допустимого уровня антибиотика тетрациклина (более чем в 200 раз), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Также в партии бескостного замороженного мяса была превышена ПДК окситетрациклина.

Справка:

Тетрациклины представляют собой группу антибиотиков широкого спектра действия. Часто используются в животноводстве для лечения различных болезней, а также являются стимуляторами роста животных. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные следы тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, проявления аллергического характера, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.