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В Приморье обнаружена опасная говядина местного производства

Антибиотиков тетрациклинового ряда в нем оказалось в сотни раз больше, чем позволяют нормативы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В говядине, выработанной в городе Уссурийск Приморского края, обнаружено многократное превышение допустимого уровня антибиотика тетрациклина (более чем в 200 раз), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Также в партии бескостного замороженного мяса была превышена ПДК окситетрациклина.

Справка:

Тетрациклины представляют собой группу антибиотиков широкого спектра действия. Часто используются в животноводстве для лечения различных болезней, а также являются стимуляторами роста животных. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные следы тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, проявления аллергического характера, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

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