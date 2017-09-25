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Происшествия

Неправильное хранение навоза в Приморье привело ферму к штрафу

Только за год несколько сотен голов скота произвели здесь почти 600 тонн биоотходов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Нарушение правил хранения навоза на молочной ферме города Артём Приморского края выявили сотрудники прокуратуры. Виновным назначены административные штрафы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Данная ферма состоит из двух телятников, одного коровника и нескольких загонов. На ее территории расположено 2 навозохранилища. На момент проверки численность скота здесь составляла 514 голов. Согласно документам, только за 2016 год на предприятии было образовано почти 600 тонн навоза. При этом, как оказалось, навозохранилища ограждения от остальной территории фермы не имеют. А расстояние между стеной здания телятника и навозохранилищепм (неогороженная бетонная площадка) отсутствует.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам, сооружения для складирования навоза должны располагаться за пределами территории ферм с подветренной стороны и ниже водозаборных сооружений. Расстояние от сооружений хранилищ жидкого навоза на фермах крупного рогатого скота до животноводческих помещений должно составлять минимум 60 метров.

За нарушение статьи 10.6 КоАП РФ директору фермы назначили штраф в размере трех тысяч рублей, а юрлицу - 10 тысяч рублей.

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