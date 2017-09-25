Командующий 5-й общевойсковой армией ВВО погиб в Сирии

Валерий Григорьевич Асапов попал под плотный минометный обстрел

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Вгороде Дайр-эз-Заур (Сирия) при выполнении воинского долга погиб генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края. В составе группы российских военных советников он находился в командном пункте, попавшем под плотный минометный обстрел.

"С именем Валерия Асапова связан ряд успешных военных операций по освобождению Сирии от вооруженных формирований. Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир.

Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда – наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций.

Основной чертой Валерия Григорьевича было мужество. Не случайно, последней его наградой, к которой он представлен посмертно, стал орден Мужества. Но главной его наградой будет светлая память об этом человеке, которую мы сохраним в своих сердцах.

Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Валерия Григорьевича Асапова", - отметил председатель ЗС ПК Александр Ролик.