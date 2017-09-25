Женщина погибла в Приморье в результате лобового столкновения

Еще два человека получили травмы

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, в 17.43 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 65 км автодороги «Артем-Находка-п.Восточный», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Platz двигался со стороны г.Владивосток в направлении г.Находка. При прохождении 65 км автодороги «Артем-Находка-п.Восточный» водитель не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Allex.

В результате удара травмы несовместимые с жизнью получил пассажир Toyota Platz – 47-летняя женщина. Два человека, водитель Toyota Platz и пассажир Toyota Land Cruiser Prado, - получили травмы различной степени тяжести.

На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Platz составил 2 месяца.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.