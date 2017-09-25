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ГИБДД: Пострадавший от овощей владивостокский водитель получил ушиб мозга

Мужчина был госпитализирован после столкновения его легковушки с грузовиком
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Пострадавший в аварии с участием перевозившего овощи грузовика владивостокский водитель получил ушиб головного мозга средней степени. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобилей произошло около полудня, водитель грузовика (мужчина 1975 года рождения), по предварительным данным, не справился с управлением. Сначала габаритное авто опрокинулось на левый бок, а затем - столкнулось с Nissan Note, двигавшимся в попутном направлении под управлением молодого человека 1994 года рождения. Пострадавшего водителя госпитализировали в Тысячекоечную больницу.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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