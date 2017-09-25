Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля в Приморье

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в 11.30 в дежурную часть поступило сообщение об опрокидывании автомобиля в лесном массиве Яковлевского района края (8,6 км от 82 км автодороги «Кировка-Николо-Михайловка-Яковлевка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

По предварительным данным, двигаясь в лесном массиве по дороге, ведущей в подъем, 59-летний мужчина не справился с управлением автомобиля УАЗ, в результате чего совершил опрокидывание в кювет. Водитель скончался на месте происшествия. На момент ДТП стаж вождения погибшего составил 16 лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.