Один человек погиб в результате опасного маневра автолюбителя в Приморье

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в 12.10 в дежурную часть МОМВД России поступило сообщение о столкновении транспортных средств на 94 км автодороги «Осиновка - Рудная Пристань», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Установлено, что выезд на полосу встречного движения, с последующим столкновением, совершил 34-летний водитель Subaru Forester. Двигаясь со стороны п.Рудная Пристань в направлении с.Осиновка, мужчина решил выполнить маневр обгона, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mitsubishi Libero под управлением 71-летнего мужчины.

В результате «лобового» удара травмы несовместимые с жизнью получил пассажир Mitsubishi, 70-летняя женщина. Три человека: водитель и пассажир Форестер, водитель Либеро, - получили травмы различной степени тяжести, однако их жизни вне опасности.

На момент происшествия стаж вождения водителя Subaru составил 16 лет, в 2017 году он 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе превышение скоростного режима.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.