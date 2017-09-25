В результате лобового столкновения в Приморье погиб один человек

По данному факту проводится проверка

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу, 22 сентября, в 12.10 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 14 км автодороги «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, 61-летний мужчина, двигавшийся за рулем автомобиля Nissan AD, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением 34-летнего мужчины.

В результате удара водитель Nissan AD получил тяжелые травмы, от которых скончался в районной больнице.

На момент происшествия стаж вождения водителя Nissan составил 15 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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