Владивосток встал в пробку из-за небольшого ДТП

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, во Владивостоке произошло ДТП, в результате которого собралась пробка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошла в районе Олега Кошевого, 8 в сторону острова Русский.

Как рассказали очевидцы, Toyota Vitz догнал Toyota Corolla Fileder, а универсал откинуло на Toyota Corolla Axio. В результате ДТП на данном участке дороги собралась пробка.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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