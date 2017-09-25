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Общество

​Во Владивостоке задержано 78 пьяных водителей - за неделю

Всего за семидневку зарегистрировано более 2 тысяч различных нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

За минувшую неделю во Владивостоке инспекторы ДПС составили протоколы в отношении 78 пьяных водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего в приморской столице за минувшую семидневку было зарегистрировано 2 003 нарушения ПДД.

В 566 случаях нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 338 ДТП с материальным ущербом. В 69 случаях участники столкновений составили европротоколы. В 15 авариях пострадали 19 человек.

Правила дорожного движения нарушили 35 водителей автобусов, 40 таксистов, 3 водителя грузовиков и 438 пешеходов.

Среди водителей личных автомобилей "популярным" нарушением ПДД оказалось не предоставление преимущества пешеходам (222). Детей при перевозке не пристегнули 189 авто-родителей. Протоколов по фактам выезда на "встречку" было составлено 14. "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 84 нарушителя скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено 68. По фактам нарушения правил парковки было составлено 345 протоколов. На штраф-стоянку доставлено 361 ТС.

На дорогах Владивостока было задержано 15 злостных неплательщиков штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.

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