Во Владивостоке на выходных произошло более 120 аварий

Зарегистрировано почти 500 нарушений Правил дорожного движения

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 127 аварий; зарегистрировано 70 ДТП с материальным ущербом, составлено 11 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В четырех ДТП пострадали семь человек.

Всего ГАИ приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 494 нарушения ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (127), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (76) и перевозка не пристегнутых детей (48). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (18) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (13).

Инспекторы ДПС "вручную" остановили 7 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлен 71 протокол по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 78 транспортных средств.

ПДД нарушили 8 водителей автобусов и 10 таксистов.