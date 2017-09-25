Автобус №95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке

Маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова»

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

С сегодняшнего дня во Владивостоке возобновлена схема движения автобусного маршрута № 95. С конца августа автобусы этого городского маршрута в качестве эксперимента осуществляли движение по временной схеме «Снеговая падь – Тухачевского – Проспект 100-летия Владивостока». Сегодня маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, новая схема была введена в целях изучения пассажиропотока на маршруте. По результатам тестирования специалистами управления принято решение возобновить движение по ранее установленному маршруту от Снеговой пади до Суханова.