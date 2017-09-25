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Приморец попал под уголовную статью во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудниками ППС задержан 30-летний житель поселка Новошахтинский Приморского края; при себе в кармане куртки мужчина имел наркотик растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Наркотическое средство задержанный хранил в сигаретной пачке. Согласно справки эксперта, это гашишное масло весом около 1,6 грамма.

Как пояснил гость приморской столицы, наркотик он изготовил самостоятельно из кустов дикой конопли. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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