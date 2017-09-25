В двух отделениях МФЦ Владивостока в пятницу окажут юридическую помощь

Жители приморской столицы смогут бесплатно получить консультации и ответы на все интересующие их вопросы

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В ближайшую пятницу, 29 сентября, в отделениях № 1 и № 4 многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» города Владивостока Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проведет Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Жители приморской столицы смогут бесплатно получить консультации и ответы на все интересующие их юридические вопросы.

29 сентября в отделении № 1 МКУ «МФЦ ВГО» (ул. Давыдова, 9) прием граждан будут с 15 до 17 часоввести адвокат, член Приморского отделения «Ассоциация юристов России» Александр Шакуро и юрист Руслан Бахарчиев. А в отделении №4 (ул. Невельского, 13) с 12 до 14 часов - юрист, член Приморского отделения «Ассоциация юристов России Анастасия Мальцева и адвокат Ирина Гулая.