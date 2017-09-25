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Спорт

Известный ультрамарафонец сдаст нормы ГТО во Владивостоке

Принять участие в сдаче нормативов могут граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня и завтра, 25 и 26 сентября, а также в четверг, 28 сентября, во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы. Сегодня, 25 сентября, гостем мероприятия станет известный ультрамарафонец Александр Капер, который недавно завершил свой забег между столицами России и Китая. Спортсмен расскажет о том, как преодолел расстояние в 8000 км за 200 дней и ответит на все интересующие участников встречи вопросы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Сегодня, 25 сентября, в 14 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду) можно будет выполнить:

– подтягивание из виса на высокой перекладине;

– подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;

– сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;

– сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью;

– сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула;

– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;

– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

– поднимание туловища из положения лежа на спине;

– поднимание туловища из положения лежа на спине;

– рывок гири 16 кг.

Во вторник, 26 сентября, в 14 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду) можно будет выполнить:

– смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности;

– кросс на 2 км по пересеченной местности;

– кросс на 3 км по пересеченной местности;

– кросс на 5 км по пересеченной местности;

– смешанное передвижение по пересеченной местности;

– метание мяча весом 150 г;

– метание спортивного снаряда весом 700 г;

– метание спортивного снаряда весом 500 г.

В четверг, 28 сентября, в 14 часов (школа № 73, ул. Шилкинская, 19) можно будет выполнить:

– челночный бег 3х10 м;

– бег на 30 м;

– бег на 60 м;

– бег на 100 м;

– смешанное передвижение (1 км);

– бег на 1 км;

– бег на 1,5 км;

– бег на 2 км;

– бег на 3 км;

– прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

Напомним, принять участие в сдаче нормативов могут граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

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