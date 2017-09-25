Житель Владивостока осужден за совращение малолетней

Злоумышленник получил 13 лет колонии

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

35-летний житель Владивостока осужден за действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней дочери своей сожительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, в судебном заседании, преступление совершено в квартире, где фигурант проживал вместе со своей сожительницей и ее малолетней дочерью, 2008 года рождения.

Выбрав момент, когда мама девочки отсутствовала в квартире, мужчина применил к ребенку насильственные действия сексуального характера.

О случившемся девочка рассказала своему классному руководителю, которая и обратилась в правоохранительные органы. Мама пострадавшей в этот момент была беременна и находилась на лечении в гинекологическом отделении.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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