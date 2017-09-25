Высококвалифицированный мастер парковки обнаружен во Владивостоке

Автомобилист поднял настроение местным жителям

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 сентября, во Владивостоке был обнаружен высококвалифицированный мастер парковки, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по адресу Народный проспект, 15. Автомобилист так хотел отвоевать парковочное место, что ему пришлось идти на крайние меры.

В результате автомобилисту все-таки удалось припарковать своего «железного коня», но конечная картина вызвала смех у прохожих.

Иномарка буквально свисала с бордюры, а сам автомобиль находился под наклонном. В общем, картина напоминала кадр их американского боевика.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.