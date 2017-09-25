Автоледи отправила двух девушек на больничный на острове Русский

По предварительным данным, виновница аварии не выдержала дистанцию

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Автоледи за рулем Toyota Corolla Axio отправила двух девушек-пассажирок автомобиля-купе Honda Prelude на больничный на острове Русский во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в районе дома №27 по улице Аякс в 22:10. За рулем Axio находилась девушка 1996 года рождения. По предварительным данным, она не выдержала дистанцию с впереди идущим авто во время движения со стороны Катерной в сторону Подножья. За рулем Honda был молодой человек 1996 года рождения.

Пассажирки Honda Prelude 1997 и 1998 годов рождения получили легкие травмы головы (черепно-мозговые, сотрясения мозга), направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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