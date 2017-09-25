Евро оправдал ожидания экспертов

Курс валют на 25 сентября

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.65 рублей, а евро - 69.07 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На прошлой неделе аналитики сообщали, что евро поднимется до 70 рублей. На сегодняшний день европейская валюта уже достигла 69 рублей, к концу недели евро может достигнуть 71 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 58.10 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 57.10 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 69.25 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 68.70 рублей за один евро.