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Стали известны подробности аварии, в которой женщина переехала своего знакомого во Владивостоке

Автомобиль наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части
Фото: volyninfo.com Фото: volyninfo.com
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ДТП, в котором автоледи 1978 года рождения отправила в реанимацию мужчину 1993 года рождения во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Nissan AD наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части, без намерения перехода. Универсал двигался со стороны улицы Нейбута в сторону Ватутина. Наезд произошел около 22:20 в пятницу, 22 сентября - около дома №24"а" строение 4 по улице Нейбута. 

Потерпевший был доставлен в реанимацию Тысячекоечной больницы с черепно-мозговой травмой.

Детали ДТП выясняются.

Напомним, ранее появилась информация о том, что автомобилистка и пострадавший были пьяны. Согласно первоначальным сведениям, распространившимся в Сети, участники ДТП - муж и жена.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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