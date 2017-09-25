Стали известны подробности аварии, в которой женщина переехала своего знакомого во Владивостоке

Автомобиль наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ДТП, в котором автоледи 1978 года рождения отправила в реанимацию мужчину 1993 года рождения во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль марки Nissan AD наехал на пешехода, стоявшего на проезжей части, без намерения перехода. Универсал двигался со стороны улицы Нейбута в сторону Ватутина. Наезд произошел около 22:20 в пятницу, 22 сентября - около дома №24"а" строение 4 по улице Нейбута.

Потерпевший был доставлен в реанимацию Тысячекоечной больницы с черепно-мозговой травмой.

Детали ДТП выясняются.

Напомним, ранее появилась информация о том, что автомобилистка и пострадавший были пьяны. Согласно первоначальным сведениям, распространившимся в Сети, участники ДТП - муж и жена.

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