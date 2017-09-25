Молодой человек погиб в результате падения со скалы на острове Русский 11:22, 25 сентября Молодой человек погиб в результате падения со скалы на острове Русский
Приморцев приглашают на ​всероссийский экономический диктант 11:10, 25 сентября Приморцев приглашают на ​всероссийский экономический диктант
Группа БИ-2 выступила на центральной площади Владивостока 10:59, 25 сентября Группа БИ-2 выступила на центральной площади Владивостока (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 25 понедельник
11:33
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
11:33
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
11:33
Стали известны подробности аварии, в которой женщина переехала своего знакомого во Владивостоке Эксклюзив
11:22
Молодой человек погиб в результате падения со скалы на острове Русский
11:10
Приморцев приглашают на ​всероссийский экономический диктант
10:59
Евро оправдал ожидания экспертов
10:59
Группа БИ-2 выступила на центральной площади Владивостока Фото
10:53
Завод «Тайгер Микс» представил свою продукцию в рамках выставки «Строительство 2017» Фото
10:47
Почти 2,5 тысячи иностранцев получили электронные визы для поездки во Владивосток
10:34
Жительница Владивостока получила переломы обеих ног под колесами микроавтобуса Эксклюзив
10:22
Владивостокский автомобилист сбил двух детей на мопеде Эксклюзив
10:11
Игорь Пушкарев поздравил жителей и гостей Владивостока с Днем тигра
10:00
Китайцы заинтересовались новейшими вертолетами в Приморье
09:48
Избиением школьницы в Приморье занялись следователи
09:34
День Тигра во Владивостоке: детские игры, аниматоры, фестивали Фото
09:21
Жители Владивостока удивили зрителей и гостей праздничного шествия Фото
09:10
По факту гибели белухи в Приморском океанариуме следователи проводят проверку
09:01
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два - задерживаются
08:41
Гороскоп на 25 сентября
08:38
Сегодня во Владивостоке ожидается массовое отключение от электроснабжения Адреса
08:32
Во Владивостоке сегодня без осадков, +23°С
06:30
Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года составит 4,1%
05:38
Жители села в Приморье задыхаются от зловония Фото
04:52
Новые главные врачи назначены в Приморье
03:12
Китайские ученые создали пробную вакцину от кариеса
02:06
Астрономы обнаружили второй естественный спутник Земли
00:14
Шестое массовое вымирание на планете может начаться в 2100 году, - ученые
Сентябрь, 24 воскресенье
22:06
Эксперты рассказали о мигрантах в России (прогноз до 2035 года)
20:13
Приморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя
18:11
Автопроизводители признали преимущества водородного топлива
17:10
Игорь Пушкарёв: Для меня важно, чтобы мои слова всегда были подкреплены доказательствами
17:00
Алексей Навальный: Владивосток – потрясающий город
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Молодой человек погиб в результате падения со скалы на острове Русский

Еще один пострадавший находится в реанимации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В ночь с субботы на воскресенье, 24 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на острове Русский двое молодых людей, 1997 года рождения, упали со скалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В результате падения один из молодых людей от полученных травм скончался, второй находится в тяжелом состоянии и доставлен в медучреждение.

По данному факту следователи проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Похожие новости
Жительница Владивостока получила переломы обеих ног под колесами микроавтобуса
10:34, 25 сентября 2017 Жительница Владивостока получила переломы обеих ног под колесами микроавтобуса

Потерпевшая была госпитализирована в Тысячекоечную больницу

Владивостокский автомобилист сбил двух детей на мопеде
10:22, 25 сентября 2017 Владивостокский автомобилист сбил двух детей на мопеде

Автолюбитель скрылся с места ДТП

Избиением школьницы в Приморье занялись следователи
09:48, 25 сентября 2017 Избиением школьницы в Приморье занялись следователи

Личности несовершеннолетних устанавливаются

По факту гибели белухи в Приморском океанариуме следователи проводят проверку
09:10, 25 сентября 2017 По факту гибели белухи в Приморском океанариуме следователи проводят проверку

Животное запуталось в сетке и задохнулось

Жители села в Приморье задыхаются от зловония
05:38, 25 сентября 2017 Жители села в Приморье задыхаются от зловония

Управляющая компания перестала вывозить мусор

Приморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя
20:13, 24 сентября 2017 Приморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя

Мужчину задержали за нахождение в общественном месте в пьяном виде

Квартирные воры орудуют в Приморье
15:34, 24 сентября 2017 Квартирные воры орудуют в Приморье

Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия