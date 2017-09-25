Молодой человек погиб в результате падения со скалы на острове Русский

Еще один пострадавший находится в реанимации

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В ночь с субботы на воскресенье, 24 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на острове Русский двое молодых людей, 1997 года рождения, упали со скалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В результате падения один из молодых людей от полученных травм скончался, второй находится в тяжелом состоянии и доставлен в медучреждение.

По данному факту следователи проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.