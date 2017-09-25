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Общество

Завод «Тайгер Микс» представил свою продукцию в рамках выставки «Строительство 2017»

В течение года предварительной работы предприятию удалось добиться стабильного качества
Фото: vostokcement.ru Фото: vostokcement.ru
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Завод по производству сухих строительных смесей во Владивостоке «Тайгер Микс» во второй раз принял участие в 25-ой специализированной выставке «Строительство 2017». Он вошел в активную фазу производства смесей. Сейчас сухие смеси «Тайгер Микс» уже применяются как при строительстве и ремонте крупных объектов – многоквартирных домов, так и при частном домостроении.

«Тайгер Микс» успешно работает с 2016 года. Как известно, большинство сухих строительных смесей в Приморье поставляются из других регионов. Основные компоненты смесей «Тайгер Микс» – цемент и песок – местного производства, что гарантирует контроль всех производственных процессов, качество готовых смесей и учитывает особенности приморского климата. Особый песок из твердых горных пород, применяемый при производстве смесей, не только придает им надежность и устойчивость к внешней среде, но и делает эти смеси экологичными.

В течение года предварительной работы предприятию удалось добиться стабильного качества по зерновому составу смесей, граунулометрии входящих материалов.

Отработаны рецептуры основных видов смесей, получены сертификаты ДальНИИС. Вся продукция сертифицирована по системе Евразийского качества.

Выпускаемые заводом смеси являются основой всех строительных работ. Без кладочного раствора, штукатурной смеси, стяжки и клея не обходится ни одна стройка и не один ремонт.

Ориентация потребителей на жильё эконом-класса повлияла на выбор строительных материалов застройщиками и подрядчиками. Им нужен качественный и недорогой продукт. Сухие смеси «Тайгер Микс» полностью соответствуют этим требованиям. Резидентство в Свободном порту Владивосток, использование искусственного песка из отсевов дробления андезитовой горной породы, а также удобное расположение производства в черте города позволяют снижать конечную стоимость для покупателя.

Особое внимание производственная компания «Тайгер Микс» уделяет вопросам качества. На территории завода оборудована лаборатория, которая позволяет контролировать как входящее сырье, так и уже готовый продукт. По результатам испытаний на каждую партию сухих строительных смесей выдается «Паспорт качества».

Для тарирования смесей была выбрана полипропиленовая упаковка. Полипропиленовый мешок коробчатого типа – хорошая альтернатива бумажному. Этот вид упаковки уже зарекомендовал себя в нашем регионе. Благодаря своим качествам он не боится грубого обращения, выдерживает большой насыпной вес, удобен при затаривании и складировании. Полипропиленовый мешок коробчатого типа не боится влаги, что особо актуально в нашем Приморском климате.

Уже работает современный склад общей емкостью 1,5 тысячтонн готовый продукции. Склад обеспечивает возможность погрузки в любой автотранспорт – как в бортовые машины, так и контейнеры.

Стоит также отметить, что завод освоил производство специальных видов смесей – торкрет-смесей. Эти смеси были произведены по системе толлинга – по рецепту заказчика. Специально под этот заказ было произведено дооборудование производственной линии – введена линия тарировки смесей в МКР. Поэтому сейчас есть возможность загрузки готовых смесей в мягкие специализированные контейнеры от 0,9 до 1,5 тонн.

Необходимо выделить цементно-песчаную смесь (ЦПС). Это универсальная смесь, подходящая для кладки стен и перегородок из всех видов кирпича, природного камня, мелкоштучных изделий и блоков, для выравнивания основания пола, оштукатуривания и ремонта стен. Она пользуется большой популярностью у строителей, потому, что готовая цементно-песчаная смесь, замешанная в заводских условиях с соблюдением всех пропорций, – это и гарантия качества, и экономия времени, и повышение производительности строительных работ. Заводу «Тайгер Микс» удалось произвести высококачественную цементно-песчаную смесь для такого «простого» вида продукции как ЦПС.

В октябре завод «Тайгер Микс» планирует проведение дня открытых дверей для строителей, застройщиков, а также крупнейших строительных магазинов и баз, где покажет свою производственную мощность, особенности оборудования и преимущества работы. 

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