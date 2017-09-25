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Приморцев приглашают на ​всероссийский экономический диктант

Акция пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский, а также онлайн
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика — процветающая Россия» состоится 12 октября в Дальневосточном федеральном университете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Масштабная образовательная акция проводится по всей стране, чтобы оценить уровень экономической грамотности россиян, в том числе в региональном разрезе. Присоединиться к акции может каждый, независимо от возраста и уровня образования.

Принять участие в акции могут школьники старших классов, студенты, преподаватели, все жители и гости города, заинтересованные в повышении своей экономической грамотности. Начало диктанта в 10:00 (остров Русский, кампус ДВФУ, корпус G, аудитория 211).

Диктант пройдет в формате теста продолжительностью один час, задания составлены для разных возрастных групп. Также пройти тест можно онлайн: на сайте акции он будет доступен 12 октября с 12:00 до 24:00 по московскому времени. Участники, которые наберут больше 80 баллов, получат приглашения на финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».

Чтобы присоединиться к акции нужно зарегистрироваться. В день проведения диктанта при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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