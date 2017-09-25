Почти 2,5 тысячи иностранцев получили электронные визы для поездки во Владивосток

Подведены первые итоги действия программы

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

За почти полтора месяца действия упрощённого визового режима в Свободном порту Владивосток выдано 2 459 электронных виз. 892 человека уже воспользовались ей для въезда в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Больше всего электронных виз – 1188 – выдано гражданам Китая. По электронной визе из КНР во Владивосток уже прибыло 387 человек. На втором месте Япония. Одобрено 898 электронных виз, 482 человека уже воспользовались ей. На третьем месте – Марокко с 106 оформленными визами.

Одобрены заявки на визы гражданам еще 12 стран: Алжира (89 человек), Сингапура (58 человек), Индии (57 человека), Туниса (21 человек), Ирана (12 человек), Объединенных Арабских Эмиратов (8 человек), Саудовской Аравии (8 человек), Катара (2 человека), Турции (3 человека), Мексики (6 человек), Кувейта (2 человек) и КНДР (1 человек). Из них в Приморье въехали 12 граждан Индии, 6 граждан Сингапура, 3 гражданина Ирана, один гражданин Алжира и один гражданин Саудовской Аравии.

Сейчас подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 стран. Оформить электронную визу просто. По словам главы Минвостока Александра Галушки, «оформление электронных виз сделано доступно и удобно – достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения – прилететь».

Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

По мнению вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, введение механизма электронной визы «напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».

Перечень стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, определен Правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

С 1 января 2018 года применение электронной визы расширится. С ее помощью можно будет приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Для этого по новому порядку будут работать 11 пунктов пропуска. Пока работают два во Владивостоке – морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи. Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».