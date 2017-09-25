Жительница Владивостока получила переломы обеих ног под колесами микроавтобуса

Потерпевшая была госпитализирована в Тысячекоечную больницу

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока пострадала под колесами микроавтобуса Nissan Vanette. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, за рулем авто находился молодой человек 1990 года рождения. Наезд произошел около 07:35 в районе дома №48"а" по улице Баляева. ТС двигалосьсо стороны улицы Стрелочной в сторону Луговой.

Женщина 1973 года рождения получила закрытые переломы обеих лодыжек. Госпитализирована в Тысячекоечную больницу.

Детали ДТП выясняются.

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