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Владивостокский автомобилист сбил двух детей на мопеде

Автолюбитель скрылся с места ДТП
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Неизвестный владивостокский автомобилист за рулем неустановленного автомобиля сбил двух детей 2003 и 2005 годов рождения на мопеде Honda Dio во дворе дома №6 по улице Чкалова. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль двигался задним ходом во дворе дома (со стороны Магнитогорской в сторону Чапаева) и наехал на стоящий мопед. Мальчики-подростки получили травмы ног (направлены на амбулаторное лечение), а водитель скрылся с места наезда.

Авария произошла накануне, 24 сентября, около 16:30.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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