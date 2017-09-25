Владивостокский автомобилист сбил двух детей на мопеде

Автолюбитель скрылся с места ДТП

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Неизвестный владивостокский автомобилист за рулем неустановленного автомобиля сбил двух детей 2003 и 2005 годов рождения на мопеде Honda Dio во дворе дома №6 по улице Чкалова. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль двигался задним ходом во дворе дома (со стороны Магнитогорской в сторону Чапаева) и наехал на стоящий мопед. Мальчики-подростки получили травмы ног (направлены на амбулаторное лечение), а водитель скрылся с места наезда.

Авария произошла накануне, 24 сентября, около 16:30.

Детали ДТП выясняются.

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