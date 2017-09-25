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Политика и экономика

Китайцы заинтересовались новейшими вертолетами в Приморье

Делегация из КНР впервые посетила арсеньевский авиазавод «Прогресс»
Фото: SkyShips Фото: SkyShips
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Авиационный завод «Прогресс» в городе Арсеньев Приморского края впервые посетила делегация из КНР во главе с советником-посланником посольства Китая в России генерал-майором Ван Хайтао, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия. Иностранные гости завода посетили литейный цех, механический цех программной обработки деталей, а также цех окончательной сборки, где члены делегации ознакомились с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор». В цехе деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов китайским партнерам продемонстрировали процесс изготовления лопастей для Ка-52 и роботизированный комплекс для обработки деталей вертолета Ка-62.

Особый интерес китайской делегации вызвали вертолеты Ка-52 корабельного базирования, пользующиеся спросом как у Министерства обороны РФ, так и у иностранных заказчиков.

В ходе многолетнего сотрудничества отмечается растущий интерес китайских партнеров к технике, и первое посещение «Прогресса» делегацией из КНР подтверждает это. 

Справка:

Вертолет Ка-52К является продолжением линейки «морских» вертолетов. Предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине, при любой погоде и в любое время суток. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складывающегося крыла, которое было модернизировано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет вертолету компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и применение уникальной для мирового вертолетостроения катапультной системы обеспечивают летчикам максимальный уровень безопасности, который не может быть обеспечен ни на одном вертолете данного класса, производимом за границей.

Еще одной немаловажной особенностью Ка-52К является применение коррозионностойких материалов, обусловленное необходимостью работы данной машины в условиях влажного морского климата. Вертолет обеспечен централизованной заправкой топлива и модернизированной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей вентиляцию морских спасательных костюмов членов экипажа. Кроме того, на Ка-52К дополнительно установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не использовалась на базовой модели.

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