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Фоторепортажи

День Тигра во Владивостоке: детские игры, аниматоры, фестивали

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Центральная площадь Владивостока сегодня, 24 сентября, превратилась в настоящий аттракцион развлечений не только для детей, но и для взрослых жителей и гостей города. Специально для них в День тигра организовали веселую программу мероприятий.

Любой желающий в этот день встретил аниматоров в костюмах тигра, с которыми можно было сфотографироваться. Для самых юных жителей и гостей Владивостока организовали аква-грим, всеразличные мастер-классы, где дети рисовали на альбомах хищника семейства кошачьих, делали различные подделки и разукрашивали их.

Не обошелся праздник и без спортивных соревнований. Родители с своими детьми смогли побороться в перетягивании каната. Также, в рамках Международного дня Тигра, на центральной площади прошел первый дальневосточный спиннер фест, в котором приняли участие около 100 жителей Приморья. Организаторы отметили, что победители фестиваля по спиннерам смогут выйти на сцену вместе с группой "БИ-2".

Фотосушка- ещё одна особенность праздника. Любой желающий смог прикрепить на специально оборудованной территории свои фотографии с указанием контактов, а взамен забрать любой понравившийся фотоснимок.

Также жителям и гостям города выдавали специальные ободки с изображением тигров. На Центральной площади побывал и корреспондент РИА VladNews, который запечатлел все мероприятия. 

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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