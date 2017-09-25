Жители Владивостока удивили зрителей и гостей праздничного шествия

Основные мероприятия в честь Дня тигра прошли на центральной площади города

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Ежегодно жители и гости Владивостока отмечают Международный день тигра. Праздничные колонны, яркий аква-грим с изображением тигриных мордочек на лицах юных жителей города, оранжевые шары и костюмы семейства кошачьих,- вот, что запомнится зрителям праздник защиты тигров, сообщает РИА VladNews.



В праздничном шествии, которое началось с остановки "Покровский парк" и продолжилось на центральной площади города, приняли участие более 50 организаций и учреждений образования. Стоит отметить, что к акции Владивостока присоединились жители из Надеждинского и других районов Приморья, где также проходят праздничные мероприятия в честь дня Тигра.



Каждая организация в этом году нашла свои отличительные знаки: кто-то надел яркие футболки с изображением хищника семейства кошачьих, у кого-то- яркие шары в виде тигра. Все жители города прошли с высказываниями: "Тигра надо защищать", "От нас с вами зависит дальнейшая судьба животного". Участие в праздничном шествии приняли и представители городской администрации и администрации Приморского края.



По окончании шествия организаторы определили самую яркую колонну. Победителям вручили благодарственные письма и сладкие призы.



Однако праздничные мероприятия на этом не закончились. Впереди жителей и гостей города на Центральной площади Владивостока ожидали всеразличные мастер-классы, конкурсы и аниматоры, с которыми любой желающий смог сфотографироваться. А в 20.30 на специализированной сцене для владивостокцев выступила группа "БИ-2".