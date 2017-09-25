По факту гибели белухи в Приморском океанариуме следователи проводят проверку

Животное запуталось в сетке и задохнулось

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели белухи в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о гибели белухи, которая находилась в вольере на базе исследования морских млекопитающих и принадлежала научно-образовательному комплексу «Приморской океанариум» ДВО РАН.

По данному факту следователи проводят проверку.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.